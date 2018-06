Il Milan torna su un vecchio obiettivo

Il Milan è ritornato alla carica per Renato Sanches. Il club rossonero aveva inseguito il centrocampista del Bayern Monaco per buona parte della scorsa estate, fino a quando quest'ultimo si è trasferito in prestito allo Swansea.

Il giocatore lusitano ha incontrato diverse difficoltà anche in Premier League e il club bavarese sembrerebbe ora intenzionato a cederlo a titolo definitivo.

Sul calciatore portoghese è vivo anche l'interesse del Napoli del nuovo tecnico Carlo Ancelotti, mentre la dirigenza rossonera sarebbe pronta a imbastire una trattativa con i bavaresi.

SPORTAL.IT | 14-06-2018 13:05