Il Milan trattiene il respiro: imminente il giudizio Uefa

E' fissata per martedì mattina alle 9 a Nyon l'udienza del Milan davanti alla Camera giudicante della Uefa, chiamata a decidere le sanzioni per il club rossonero, che si è visto negare la richiesta di Settlement Agreement dalla Camera investigativa e rischia una serie di sanzioni, fino all'esclusione dalle coppe europee.

I giudici della Uefa potrebbero non decidere subito, ma riservarsi di annunciare il verdetto nel giro di 48-72 ore. Alla trasferta in Svizzera, assieme all'amministratore delegato del Milan, Marco Fassone, parteciperanno la Cfo Valentina Montanari, l'avvocato Roberto Cappelli, consigliere rossonero, il responsabile della comunicazione del club Fabio Guadagnini e due legali.

Non dovrebbe essere prevista la presenza del professor Umberto Lago, uno dei padri del fair play finanziario, nonché ex membro della Camera investigativa della Uefa, che ha assistito il Milan come consulente nell'iter del Settlement Agreement.

Il Diavolo vuole evitare a tutti i costi l’estromissione dalla prossima Europa League, che causerebbe non solo un danno economico ma anche d'immagine e metterebbe il club in crisi anche sul mercato. Si spera in un risultato diverso rispetto ai due rifiuti targati UEFA precedenti, puntando soprattutto sulla liquidità proveniente dal nuovo socio statunitense, in parte destinata al rifinanziamento del debito di 303 milioni di euro con Elliott.

Il nuovo socio, ancora anonimo ma si dice con grandi capacità economiche, sarebbe destinato ad acquistare, col tempo, il pacchetto di maggioranza e risolverebbe così i dubbi sulle garanzie finanziarie. Il Milan, secondo la Gazzetta dello Sport, punta a scindere le figure del Presidente Yonghong Li e del club. Fassone chiederà all'Uefa di valutare i bilanci e le violazioni del club, non di chi ne è a capo, il cui denaro investito è stato comunque sempre posto a documentazioni certificate.

