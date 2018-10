Il Milan trema, il colpo Paquetà è a rischio

La mancata sostituzione di Cristiano Ronaldo da parte del Real Madrid è stata la sorpresa più grande del mercato estivo 2018. In extremis i blancos hanno ingaggiato Mariano Diaz, attaccante di origini dominicane di ritorno dal Lione, cui era stato ceduto per 8 milioni: per soffiarlo al Siviglia Florentino Perez ha dovuto scucire 33 milioni riacquistando di fatto un giocatore che era già sotto il controllo dei campioni d’Europa. Nonostante il giocatore non abbia demeritato nel poco spazio che gli è stato dato, segnando in particolare un gol spettacolare in Champions League contro la Roma, questa sembra la spia evidente di come la partenza di Cristiano abbia spiazzato la società e mandato in cortocircuito un mercato che comunque, anche nella sessione estiva precedente, non aveva regalato colpi da ricordare. Sembra insomma che i trionfi in serie in Champions abbiano spinto la società a limitarsi a poche variazioni d’organico, da arricchire semmai con giovani di valore sottratti alla concorrenza delle big mondiali.

È questo il caso di Vinicius junior, classe 2000 acquistato nel 2017 dal Flamengo, ma arrivato a Madrid in estate, o di Rodrygo, 17enne già prelevato dal Santos. Saranno loro le stelle delle prossime stagioni al “Bernabeu”? Difficile dirlo, di sicuro si tratta di ragazzi giovanissimi da inserire con calma, come dimostra il fatto che lo stesso Vinicius è stato all’inizio aggregato al Real Castilla, la squadra B allenata da Santiago Solari. Il discorso potrebbe essere diverso per Lucas Paquetà, che di anni ne ha già 21. Il centrocampista offensivo del Flamengo, secondo quanto riporta 'Marca', è ancora un obiettivo sensibile del Real Madrid, nonostante settimana scorsa sia stato dato per fatto l’acquisto da parte del Milan per una cifra vicina ai 35 milioni.

Del resto se ci sono da fare aste, Perez non si tira certo indietro, ancora di più se si tratta di ragazzi di talento e ovviamente attaccanti. Peraltro al Real non mancano neppure i ganci, se è vero che in base alle informazioni di 'Marca' sarebbero in corso i tentativi di due brasiliani, lo stesso Vinicius e Marcelo, entrambi amici di Paquetà, per convincere il talento che ha già esordito nel Brasile a preferire la corte del Real a quella del Milan.

SPORTAL.IT | 16-10-2018 11:45