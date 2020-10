Il Milan vince ancora, ma i tifosi non si fidano

Il Milan non si ferma più. Ancora una vittoria per la formazione di Pioli che, nonostante qualche patema iniziale, risolve nella ripresa la pratica Spezia con due reti di Leao e una gemma di Theo Hernandez. I rossoneri viaggiano come un rullo compressore (e il 3-0 finale lo dimostra) nonostante l’assenza di Ibrahimovic, ma i tifosi sui social sembrano non fidarsi troppo e sottolineano: per il derby serverà ben altro.

Le critiche a Pioli per la formazione

Già alla lettura della formazione titolare non sono pochi i mugugni da parte dei tifosi del Milan. “Comunque Kessie e Calhanoglu sono fondamentali per questo Milan, come si fa a tenerli fuori?”, si chiede un supporter rossonero. Un altro invece alla fine del primo tempo tira addirittura un sospiro di sollievo: “Ragazzi non so cosa vi aspettavate, ma con questi undici in campo il pareggio non è da disdegnare”.

La prestazione di Tonali

Riflettori puntati su Tonali, a cui sono affidate le chiavi del gioco del Milan. I pareri sui social sull’ex bresciano sono discordanti. Simone ad esempio scrive: “Tonali mi sa di grande bluff e lo dico dalla partita contro lo Shamrock Rovers. Spero di sbagliarmi ma correre e avere i capelli alla Pirlo non basta”. Un altro tifoso lo bacchetta: “Ma dai, come si fa a discutere Tonali dopo mezza partita in cui sta giocando praticamente da solo?”.

Il volo del Colombo e il vero Calabria

Dura solo un tempo la prestazione di Colombo, riproposto ancora una volta nel ruolo di vice-Ibra. Un tempo in cui il giovane talento del vivaio rossonero non incide. “Colombo ha toccato un pallone in 26 minuti”, è l’impietosa statistica evidenziata da un tifoso. Mentre un altro domanda sarcastico: “Era mancato anche a voi il vero Calabria?”.

L’ingresso di Chala e la goleada

“Entra Calhanoglu e la partita cambia”, sottolineano in molti dopo l’ingresso in campo del talentuoso turco. Anche se a realizzare la rete che sblocca la partita è Leao: “Calamita i peggio insulti per minuti interminabili e poi telefona lui”, gongola Lucia. E Luca scrive sarcastico: “Ho visto fantastilioni di milioni di insulti a Leao svanire in un nano secondo”. Il portoghese poi andrà ancora a segno: “Io lo amo”, annuncia un’altra tifosa. Spazio anche per i complimenti a Theo Hernandez, autore del 2-0 con una fenomenale progressione delle sue: “Una forza della natura, è un mese che corre come un treno”.

SPORTEVAI | 04-10-2020 19:56