Il Milan vuole trattenere Brahim Diaz, ma c'è un ostacolo

C’è un ostacolo non di poco conto che rischia di compromettere la trattativa fra la dirigenza del Milan e quella del Real Madrid per confermare in rossonero anche per la prossima stagione il giovane jolly offensivo Brahim Diaz.

Secondo quanto riportato dal portale web della rivista ‘Don Balon’, Zinedine Zidane avrebbe posto infatti il suo vedo a una cessione del talento spagnolo di origine marocchina, che in questa prima parte di stagione ha messo in mostra nel migliore dei modi le sue qualità.

Il tecnico francese vuole così evitare una replica di quanto accaduto con Theo Hernandez, calciatore lasciato andar via proprio dalle merengues ed esploso definitivamente con la maglia del Diavolo.

OMNISPORT | 08-11-2020 11:05