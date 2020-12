Il Milan vuole trattenere Diaz, ma il Real...

Ottimo inizio di stagione per Brahim Diaz con la maglia del Milan. Arrivato in Italia con la formula del prestito secco, a suon di grandi prestazioni sta convincendo tutti a Milanello (fino ad ora, 4 gol e 1 assist in 14 partite).

L’andaluso numero 21 è forte, ha personalità e colpi importanti, e in via Aldo Rossi sarebbero intenzionati ad intavolare una trattativa col Real Madrid per acquistarlo a titolo definitivo. Tuttavia il Real Madrid non sembra essere d’accordo. I Blancos infatti hanno intenzione di riportarlo alla base al termine della stagione e di puntare fortemente su di lui per il 2021. Nelle intenzioni di Florentino Perez, Diaz andrebbe infatti a sostituire Isco, dato in partenza.

OMNISPORT | 08-12-2020 20:24