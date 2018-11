Il mister come Al Pacino: è virale il discorso in dialetto

E' diventata virale in rete la strigliata di mister Crescenzo Laiso, allenatore del Villa di Briano, nell'intervallo del match di Seconda Categoria campana contro l'Aragonese.

Sotto 1-0 alla fine del primo tempo, Laiso ha improvvisato un discorso motivazionale ai suoi ragazzi sullo stile di quello di Al Pacino nel film "Ogni maledetta Domenica" di Oliver Stone, ma in dialetto locale e con contenuti decisamente più "veraci"

"Quelli corrono e noi li guardiamo. Non ne stiamo facendo una buona, la gente pensa che non stiamo facendo niente. Vi lascio a piedi e martedì vi faccio correre venti ore", è uno stralcio del monologo durato appena 30 secondi ma capace di sortire il suo effetto: il Villa di Briano si è infine imposto per 3-2. Diffusa in rete, la strigliata di mister Laiso è diventata un cult.

SPORTAL.IT | 02-11-2018 16:45