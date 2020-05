Il Mondiale 2023 resta a Manila

Tutto confermato per il Mondiale 2023 di basket. La Federazione internazionale ha confermato le date della manifestazione che si svolgerà tra il 25 agosto e il 10 settembre 2023.

La fase a gironi è in programma in Giappone, Indonesia e Filippine, per la prima volta nella storia in più nazioni, mentre quella a eliminazione diretta verrà disputata solo nelle Filippine, a Manila.

La rassegna sarà a 32 squadre, come già accaduto nel 2019 in Cina: la fase di qualificazione coinvolgerà 80 nazioni tra novembre 2021 e febbraio 2023.

SPORTAL.IT | 11-05-2020 14:17