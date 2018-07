Il Mondiale entra nel vivo: ecco le sfide decisive

Erano in 32. Sono rimaste in 8. E in questo campionato del mondo che ha già perso alcuni pezzi pregiati (come non definire per esempio tali la Germania, eliminata nei gironi, e la Spagna, buttata fuori agli ottavi dai padroni di casa della Russia?) il rush finale sta per cominciare.

Al termine della prima fase si è parlato di tabellone squilibrato, molti erano pronti a scommettere che le Furie Rosse sarebbero approdate in finale e invece è andata come è andata e Sergio Ramos e compagni sono già al mare.

Ma veniamo alla situazione che si è venuta a creare e a quello che potrà succedere nei prossimi giorni.

Per i quarti di finale si comincerà a giocare venerdì 6 luglio, con Francia-Uruguay. I transalpini, che hanno mostrato un super-Mbappé contro l’Argentina, sono favoriti, anche perché nella ‘Celeste’ difficilmente sarà in campo Edinson Cavani, uscito malconcio dalla sfida con il Portogallo di Cristiano Ronaldo (che pure lo ha signorilmente accompagnato fuori dal campo quando il ‘Matador’ faticava anche a reggersi i piedi). Chi vince tra Francia e Uruguay se la vedrà con una tra Brasile e Belgio: le Furie Rosse hanno ribaltato il punteggio con il Giappone, la Seleçao ha un potenziale enorme. Sfida da non perdere.

Sabato toccherà alla Svezia (che ha appena eliminato la Svizzera) affrontare la vincente tra Inghilterra e Colombia nel primo quarto di giornata. Il secondo metterà di fronte Russia e Croazia, squadre che sono arrivate fino a lì dopo avere vinto ai rigori le loro ultime partite.

Prima della finalissima (domenica 15 luglio, a Mosca) ovviamente le semifinali: martedì 10 luglio non si può proprio escludere che si possa assistere a un Francia-Brasile, mercoledì 11 toccherà alle due che sono andate avanti nella parte del tabellone che sembrava potere essere dominata dalla Spagna.

