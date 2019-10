Il mondo del calcio in piedi: Auguri al più grande, altro che Cr7

Gianni Mura anni fa scrisse che il 30 ottobre del 1960 le brujas, le streghe di Lanus, che per pochi soldi leggevano il futuro, quando Diego venne al mondo videro stelle nelle pozzanghere di fronte all’ospedale, e di quelle parlarono. Un cammino luminoso per il figlio del falegname. Le stregone avevano scartato subito l’acqua sporca, ma le pozzanghere sarebbero tornate sulla sua strada, fino ad assediargli il cuore, ad accorciargli la vita, a strappargli lo strascico di stelle. Oggi Maradona compie 59 anni e il mondo del calcio da stamane lo sta omaggiando sui social.

IL PERSONAGGIO – Diego Maradona è stato non solo probabilmente il più forte giocatore di tutti i tempi ma anche il più controverso. Una vita da montagne russe dove ai successi personali (2 scudetti col Napoli, il Mondiale vinto quasi da solo a Messico ’86, la coppa Uefa) come contraltare si alternavano cadute nella sua vita privata.

ALTI E BASSI – Gol e coca, vita notturna e dribbling ubriacanti, è stato dato più volte per spacciato e puntualmente è “risorto”, una, due, dieci volte. Oggi è l’allenatore del Gimnasia in Argentina e per omaggiarlo il club gli ha fatto trovare un vero e proprio trono in panchina. La sua squadra ha battuto per 5-1 il Newell’s, festeggiando così come meglio non si poteva la ricorrenza.

IL TWEET – Tra i primi a fare gli auguri a Maradona ecco Riccardo Cucchi. L’ex voce di Tutto il calcio su twitter ha scritto: “È stato il più forte calciatore che abbia mai visto giocare dal vivo. Un dono del dio del calcio a tutti gli innamorati del pallone. Fortunati i tifosi del Napoli ad averlo avuto con i loro colori. Auguri Diego”.

L’HASHTAG – Sui social l’hashtag Maradona è andato subito in top-trend: ““Oh mama mama mama, sai perché mi batte il corazon? Ho visto Maradona, ho visto Maradona…” Buon compleanno a Maradona” o anche: “59 anni fa nasceva lui…e il mondo del calcio si inchinò: auguri Diego Armando Maradona. Ci hai fatto divertire come nessuno…pure gli avversari ti hanno applaudito!

GLI AUGURI – Messaggi arrivano da ogni dove: “Oggi è il compleanno del Dio del calcio,è il compleanno del calciatore più forte di tutti i tempi i tempi,il personaggio più criticato e amato della storia. Il personaggio più amato e discusso del mondo del calcio” o anche: “Oggi è un giorno speciale per lo sport perché a Lanus in Argentina nasceva il calcio. Hai scritto poesie con i piedi su un tappeto verde,le rime erano le carezze al pallone,tu e il pallone una perfetta armonia”.

I RICORDI – In molti prevale la nostalgia: “1985. Era ad allenarsi con il Napoli nel campo del mio paese, in attesa della partita con il Milan. Sono andato da solo per ammirarlo (avevo 10 anni): dietro alla rete metallica gli ho teso la mano, lui è venuto ad abbracciarmi. Non lo dimentico”.

I PARAGONI – Nessuno vuol sentire parlare di paragoni, nè con Messi nè con Ronaldo: “Ripeto ancora una volta! Non fate paragoni con il portoghese, che siete ridicoli!” oppure: “Purtroppo per gli altri, c’era lui. Manco ti potevi inc… quando segnava contro la tua squadra… Perché, prima o poi, lo avrebbe fatto. Il più forte che abbia mai visto. Ed ho avuto la fortuna immensa di vederlo dal vivo”. La chiosa è un po’ blasfema ma divertente: “Buon Natale”.

SPORTEVAI | 30-10-2019 09:13