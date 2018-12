Il mondo del calcio si schiera con Koulibaly

Il mondo del calcio si è schierato con Kalidou Koulibaly. Gara di solidarietà nei riguardi del difensore del Napoli, vittima di razzismo al ‘Meazza’ e per il quale in tantissimi hanno speso parole di conforto.

A partire dai compagni di squadra, come per esempio l’attaccante belga Dries Mertens, per arrivare agli altri club della serie A, con la Roma che ha scritto un messaggio sui propri profili social. "La Roma si schiera al fianco del calciatore del Napoli Kalidou Koulibaly vittima di insulti razzisti nella sfida di mercoledì sera. Non c'è posto per il razzismo, né dentro né fuori dal mondo del calcio" vi si legge.

Sulla questione sono intervenuti tanti giocatori di altre squadre, tra questi anche il più volte ‘Pallone d’oro’ Cristiano Ronaldo, che su Instagram si è fatto sentire: "Nel mondo e nel calcio ci vorrebbero sempre educazione e rispetto. No al razzismo e a qualunque offesa e discriminazione!". Con lui anche Kevin Prince Boateng, che ha ripostato il messaggio del collega, e il difensore della Fiorentina Vitor Hugo: "Peccato per quello che è successo a Milano ieri. Siamo tutti uguali, non esistono differenze!! NO al razzismo". Anche Mario Balotelli ha postato una foto che lo ritrae stringere la mano a Koulibaly durante la partita tra Nizza e Napoli del playoff di Champions League 2017-2018.

“Orgogliosi dei nostri colori” ha scritto Blaise Matuidi, centrocampista campione del mondo in forza alla Juventus. Particolarmente importante, sempre via Instagram, da Kwadwo Asamoah, protagonista sul campo di Inter-Napoli: “Amiamoci tutti, bianchi e neri”.

Manifestazioni di affetto che rendono meno amaro quanto successo mercoledì e che ha portato a una pesante condanna all’Inter: la squadra di Spalletti giocherà le prossime due gare casalinghe senza tifosi, come stabilito dal Giudice sportivo.

La stessa società nerazzurra ha voluto condannare i cori razzisti rivolti al difensore partenopeo con un comunicato molto duro pubblicato sul proprio sito che si conclude così: “Da quando una notte di 110 anni fa i nostri fondatori hanno messo la firma su quello che sarebbe stato il nostro percorso, noi abbiamo detto no ad ogni forma di discriminazione. Per questo ci sentiamo in dovere oggi, una volta di più, di affermare che chi non dovesse comprendere e accettare la nostra storia, questa storia, non è uno di noi“

