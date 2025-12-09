Il mondo del volley tifa per Sam Deroo: ha battuto l'Italia di De Giorgi al Mondiale, ora lotta con un tumore

C'è preoccupazione per le condizioni di salute del capitano del Belgio, che a settembre è stata l'unica nazionale ad aver battuto gli Azzurri al mondiale.

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

È un periodo decisamente denso di notizie che nessuno vorrebbe ascoltare. L’ultima in ordine di tempo arriva dal mondo del volley, scosso nelle ultime ore dall’annuncio del Lokomotiv Novosibirisk relativamente alle condizioni di salute di Sam Deroo, lo schiacciatore belga di stanza alla formazione russa, al quale durante un controllo di routine è stato diagnosticato un tumore. Non è stato reso noto nel dettaglio il tipo e tantomeno lo stato, ma da quanto è trapelato s’è capito che si tratta comunque di una lotta impegnativa quella che attende il capitano del Belgio, che per tre stagioni è stato anche in Italia, prima a Modena e poi a Verona.

Il gesto del Lokomotiv: “Il contratto di Sam resta valido”

Trentatrè anni compiuti lo scorso 29 aprile, una lunga carriera che l’ha portato a vincere e convincere soprattutto durante i suoi trascorsi polacchi (per 5 anni è stato allo Zaksa, col quale ha vinto due campionati e una coppa nazionale, per poi conquistare una CEV Cup con la Dinamo Mosca nel 2021), Deroo la scorsa estate è stato protagonista con la maglia della nazionale belga, l’unica ad aver battuto l’Italia nel corso della rassegna iridata: nel 3-2 della fase a gironi lo schiacciatore aveva messo assieme 18 punti, mai nei quarti di finale, quando gli azzurri si sono presi la rivincita con un netto 3-0, i punti realizzati si fermarono a 11.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Resta però un giocatore simbolo di questa generazione della nazionale belga, e la sua decisione di trasferirsi in Russia ormai da qualche anno è figlia anche della capacità di attrarre comunque attenzioni, vista anche l’esperienza di cui dispone. Il Lokomotiv, nell’annunciare la brutta scoperta fatta dal giocatore, ha spiegato che il contratto proseguirà senza alcuna interruzione. “Il contratto rimane valido e lui rimane con la squadra, insieme a noi. I nostri pensieri sono con Sam e preghiamo per la sua guarigione. Sosterremo il nostro giocatore in questa difficile battaglia”.

L’augurio della federazione belga e il messaggio di Sam

Anche la federazione belga ha voluto esprimere la propria vicinanza al capitano della selezione nazionale. “Per molti anni, Sam è stato un pilastro della nostra nazionale e un modello per i giovani pallavolisti belgi e non solo. Come federazione, ora ci concentriamo soprattutto sulla sua guarigione e gli offriamo tutto il supporto possibile, insieme alla sua famiglia, al club e ai compagni di squadra. L’intera comunità della pallavolo belga è al fianco di Sam in questo momento difficile e gli augura forza e una completa guarigione”.

Deroo è venuto a conoscenza del tumore durante un esame di routine, e questo ribadisce l’importanza anche di controlli periodici che possono rivelarsi spesso e volentieri determinanti per effettuare una diagnosi in tempi rapidi. Un po’ quanto accaduto pochi mesi fa a Carlo Vanzini, attorno al quale s’è stretta tutta la comunità del motori e non solo.