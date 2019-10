Il Monza che vola esalta Silvio Berlusconi

A “Quarta Repubblica”, in prima serata su Retequattro, Nicola Porro ha intervistato Silvio Berlusconi. Che ha parlato anche di calcio.

"Il Monza di solito gioca il sabato, quindi lo guardo – ha spiegato -: dopo poche partite gioca già molto bene, abbiamo rinnovato il campo di allenamento, lo stadio, abbiamo moltiplicato cinque volte il pubblico precedente che guardava il Monza e siamo primi in classifica addirittura con sette punti di distacco dalla seconda squadra. Il Milan è la squadra del cuore, ovviamente in questo momento non passa una fase molto felice e quindi faccio al Milan tutti gli auguri più affettuosi affinché questa fase possa finire presto e possa ritornare a vincere come nei 30 anni della nostra gestione".

Nell'ultimo turno di campionato gli uomini di Brocchi sono stati protagonisti di un rocambolesco pareggio casalingo con il Renate: vincevano 2-0 e hanno subito due reti nel recupero.

