Il Monza fa una sorpresa agli alunni

Primo giorno di scuola per gli oltre 25 mila studenti iscritti alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado di Monza. Non sarà un primo giorno come gli altri però per i 1300 alunni che iniziano la prima elementare.

Ad aspettarli sul banco infatti ci sarà l’astuccio donato dall’A.C. Monza completo di materiale didattico e di cancelleria necessaria, insieme a un ‘messaggio di Benvenuto’ che anticipa il pacchetto di iniziative formative pensate ad hoc e rivolte ai più piccoli.

Dalla stagione 2019-2020 il Calcio Monza avvierà un percorso specifico in collaborazione con il mondo delle scuole monzesi, offrendo un supporto concreto ai docenti per sfruttare la visibilità del calcio in chiave educativa. Al centro del progetto i modelli positivi e i valori della sobrietà, del senso civico e dell’educazione quali pilastri del nuovo corso varato dalla Società. Grazie alla stretta collaborazione del Comune, il Club biancorosso ha consegnato gli astucci a tutti i 28 plessi statali e paritari, riscontrando un grande entusiasmo da parte di tutto il personale scolastico.

Come atto simbolico dell’iniziativa, nelle giornate di Giovedi 12 e Venerdi 13 in alcune scuole gli astucci verranno consegnati direttamente dal Sindaco Allevi e da alcune figure di spicco del club Biancorosso.

Di seguito il programma:

– Giovedì 12 Settembre:

Saranno presenti il Sindaco Dario Allevi, l’Allenatore Cristian Brocchi, il difensore del Monza Stefano Negro e Daniele Massaro.

ore 09:30 – Primaria Omero, via Omero 6

ore 10:45 – Primaria Alfieri, via S. Fruttuoso 15

ore 11:45 – Collegio Bianconi, via Torneamento 1

– Venerdì 13 Settembre:

Saranno presenti il Sindaco Dario Allevi, l’Amministratore Delegato dell’A.C. Monza Adriano Galliani ed i responsabili del settore giovanile biancorosso Roberto Colacone e Angelo Colombo.

ore 09:00 – Primaria Rodari, via Tosi 5

ore 10:00 – Primaria Don Milani, via Monte Bisbino 12



