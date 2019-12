Il Monza pesca in serie A per l'attacco

Il Monza ha messo gli occhi sull'attaccante del Brescia Alessandro Matri. L'attaccante 35enne delle Rondinelle, in prestito dal Sassuolo, ha trovato pochissimo spazio e non è ancora andato a segno con la maglia del club lombardo: potrebbe scegliere da ripartire dalle serie minori per rinascere.

Secondo Sky, il club di Berlusconi, alla ricerca di una punta d'esperienza, sta puntando per il mercato invernale il bomber lodigiano, che conosce bene Galliani (è cresciuto nel vivaio rossonero e nel Milan ha disputato due stagioni).

SPORTAL.IT | 04-12-2019 12:30