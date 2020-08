Il Monza prende anche Barillà

Sesto rinforzo estivo per il Monza: dal Parma arriva a titolo definitivo Antonino Barillà, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2022

Un giocatore di grande esperienza, con 95 presenze in serie A, 26 nell’ultimo campionato in Emilia e 280 in serie B.

Nato a Reggio Calabria l’1 aprile 1988, il centrocampista è cresciuto nella Reggina con cui ha debuttato in serie A a 18 anni. Dopo una breve parentesi alla Sampdoria e tre stagioni in serie B col Trapani ha riconquistato la A col Parma, che lascia dopo tre anni con 85 presenze e 8 gol.

Nel suo curriculum anche 7 gettoni in Nazionale Under 21 con 2 reti.

OMNISPORT | 25-08-2020 16:38