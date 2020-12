Il Monza rinasce a Venezia

Sei giorni dopo il tracollo contro la Reggiana il Monza si riscatta passando sul campo del Venezia. Il 2-0 finale al “Penzo” è la seconda vittoria esterna della stagione per la squadra di Cristian Brocchi, che sale a 17 punti, uno in meno rispetto alla formazione allenata da Paolo Zanetti.

Gara a due facce: nel primo tempo meglio il Venezia, che ha colpito un palo con Ceccaroni e impegnato il portiere avversario Di Gregorio, nella ripresa invece sale in cattedra il Monza che passa al 18′ con un cross di Carlos Augusto che si trasforma in un tiro imprendibile per Lazzerini chiudendo poi la gara al 92′ in contropiede con Dany Mota.

