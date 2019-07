Il Monza si affida a Philipp Plein

Dopo le collaborazioni con la Roma e il Monaco, Philipp Plein ha annunciato la partnership tra il brand e la società calcistica del Monza. A darne la notizia sono stati il presidente Silvio Berlusconi, il presidente della squadra Paolo Berlusconi, l’a.d. Adriano Galliani e Philipp Plein, in una conferenza stampa tenutasi presso il quartier generale del Gruppo, a Lugano.

"Il Monza è una squadra giovane, talentuosa e che ha fame di successo, così come la nostra azienda. E' per questo che siamo fieri di questo abbinamento, anche per la presenza di Silvio Berlusconi. Noi siamo sognatori e crediamo che il successo non si inventi, ma che arrivi attraverso il lavoro. Il sogno che è il Monza presto arrivi in A: aspettatevi l’inaspettabile" ha detto lo stilista.

"Ho sempre guardato a Philipp Plein con ammirazione e interesse, perché è partito dal nulla. E’ molto simpatico, parla al cuore delle persone e come ha la particolare attenzione a realizzare dei sogni. Voglio una squadra modello con giocatori che si presentano in campo non scapigliati e che diventino padroni del campo con il bel gioco. Con lo spettacolo, poi, dovranno conquistare gli spettatori" ha aggiunto Silvio Berlusconi.

SPORTAL.IT | 18-07-2019 17:52