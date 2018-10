Il Monza silura Zaffaroni: c'è Brocchi

Cambio della guardia sulla panchina del Monza. Attraverso un comunicato, la società brianzola ha comunicato l’esonero dell’allenatore Marco Zaffaroni, che sarà sostituito da Cristian Brocchi.

"La S.S. Monza 1912 comunica di aver esonerato il Signor Marco Zaffaroni dalla conduzione della prima squadra, lo ringrazia per il lavoro svolto e gli augura i migliori successi professionali. La S.S. Monza 1912 comunica infine che da domani la squadra sarà allenata dal signor Cristian Brocchi, al quale dà il benvenuto e un forte in bocca al lupo".

Fatale a Zaffaroni la crisi di risultati seguita all’ottima partenza: dopo aver vinto le prime tre partite di campionato, il Monza ha raccolto due punti nelle successive cinque giornate, perdendo le ultime due gare contro Vicenza e Teramo, quest’ultima in casa.

Zaffaroni era in carica dal 2016, anno della promozione dalla Serie D e lo scorso anno aveva condotto la squadra al quarto posto, venendo eliminato dal Piacenza ai playoff promozione. Per Brocchi terza esperienza da primo allenatore in italia dopo quelle con il Milan in Serie A e il Brescia in Serie B.

SPORTAL.IT | 22-10-2018 17:05