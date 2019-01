Il Monza soffre ma vince e si riporta in zona playoff. La squadra di Cristian Brocchi piega per 2-1 il Ravenna: decisivo il calcio di rigore trasformato da D’Errico all’83’.

I brianzoli erano passati in vantaggio dopo un quarto d’ora grazie al gol di Chiricò ma si erano fatti riprendere nella ripresa dall’ex Parma Nocciolini, a segno di testa.

Nel pomeriggio la capolista del girone B della serie C Pordenone aveva perso in casa con il Rimini. In contemporanea alla gara del Brianteo si giocava anche a Trieste: 1-1 tra l’Alabarda e l’Albinoleffe con i gol su rigore di Granoche e dell’ex Monza Cori.

SPORTAL.IT | 26-01-2019 18:30