Il Monza vince il primo round: Viterbese rimontata

Il Monza ha vinto la finale d'andata di Coppa Italia di serie C battendo per 2-1 in rimonta la Viterbese. Dopo il vantaggio ospite firmato da Vandeputte al 15', i padroni di casa hanno ribaltato il risultato segnando con Brighenti e D'Errico su calcio di rigore.

"Siamo partiti male, nei primi 10 minuti c’era grande tensione. Poi abbiamo trovato il gol e da lì grande partita. Ma c’è ancora il ritorno da giocare, sarà una battaglia", le parole del mister biancorosso Cristian Brocchi riprese da Il Cittadino. Ritorno in programma l’8 maggio a Viterbo alle 17.45.

SPORTAL.IT | 24-04-2019 21:48