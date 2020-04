Il Monza vuole vincere sul campo

Il direttore sportivo del Monza, Filippo Antonelli, spera ancora che la promozione della formazione biancorossa, dominatrice del girone A di serie C, possa arrivare sul terreno di gioco e non attraverso la decisione dell’assemblea in programma il prossimo 4 maggio, come sembra ormai quasi sicuro.

"Mi auguro si possa tornare a giocare. Nello sport si vince sul campo e non a tavolino" le dichiarazioni del dirigente dei brianzoli riportate dal ‘Giorno’.

SPORTAL.IT | 21-04-2020 14:20