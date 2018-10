Il motomondiale sbarca nel sud-est asiatico

Il più atteso, come prevedibile, è lui: Valentino Rossi. Uno che anche in Asia può vantare milioni di fan.

In Thailandia si preannuncia un bagno di folla per l’arrivo del Motomondiale e dei suoi protagonisti: a Buriram sono attesi oltre 80mila spettatori, si dice possano addirittura essere 100mila, compresi molti europei in vacanza nelle esotiche località del Paese dei baht.

Nello scorso febbraio, quando i centauri hanno assaggiato per la prima volta la pista (4.554 metri, con tre rettilinei e dodici curve, di cui sette a destra), ci fu un afflusso di oltre 40mila persone.

SPORTAL.IT | 03-10-2018 07:45