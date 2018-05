Il Napoli acquista un tifoso speciale

L’arrivo a Napoli di Carlo Ancelotti sembra poter “moltiplicare” il numero dei simpatizzanti del club azzurro in giro per il mondo. Inevitabile, vista la stima che il successore di Maurizio Sarri ha saputo procurarsi grazie ai successi ottenuti in carriera, ma anche ai rapporti umani che il tecnico emiliano è riuscito a creare nelle numerose esperienze nei top club europei.

Uno dei pupilli storici di Ancelotti è Xabi Alonso, che alle dipendenze di Ancelotti ha lavorato al Real Madrid e al Bayern Monaco. Intervistato da 'Sky Sport' a Kiev per la finale Champions tra i 'blancos' e il Liverpool, altra squadra in cui ha militato Alonso, l’ex centrocampista non ha risparmiato elogi ad Ancelotti, “ufficializzando” il proprio tifo per il Napoli nella prossima stagione: "Sono felicissimo per Carlo, per me è un maestro, l'ho avuto come avversario quand'ero al Liverpool (anche nella storica finale di Istanbul 2005, nella quale Alonso segnò il gol che completò la rimonta dei Reds, ndr) e ho lavorato con lui nel Bayern e nel Real Madrid, conosco bene il suo staff. Ho tanti amici anche a Napoli, quindi l'anno prossimo mi vedrete tifare tanto gli azzurri, visto che ci sono già Callejon e Albiol a cui tengo molto. Spero gli vada tutto alla grande, sicuramente andrò a vedere qualche partita”

SPORTAL.IT | 26-05-2018 21:45