Il Napoli aspetta James e incontra ancora Icardi

Il Napoli è decisamente attivo sul mercato. Forte il desiderio, da parte dei vertici della società, di regalare a Carlo Ancelotti un colpo da urlo per rendere la rosa ancor più competitiva. Il club azzurro è sempre in attesa di novità sul fronte James Rodriguez. Il colombiano, in uscita dal Real Madrid, è cercato, con insistenza, anche dall’Atletico Madrid (che ha appena perso Antoine Griezmann, ormai nuovo giocatore del Barcellona), ma la volontà del calciatore sarebbe quella di lavorare con Carlo Ancelotti, il tecnico che l’ha fatto rendere di più in carriera.

Il problema resta il Real Madrid, deciso a cedere il fantasista solo a titolo definitivo, con il pagamento dell’intero cartellino, pari a 42 milioni di euro. Il Napoli, invece, sta lavorando per una formula diversa, ovvero prestito oneroso con obbligo di riscatto. Al momento, la società di Florentino Perez continua a rifiutare questa proposta ma il club partenopeo non sembra avere fretta.

C’è fretta, invece, sul fronte Mauro Icardi. L’ex capitano dell’Inter è stato “invitato” ad allenarsi, da solo, a Milano, a conferma del fatto che è completamente ai margini del progetto nerazzurro di Antonio Conte. Secondo il Corriere dello Sport, Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, avrebbe incontrato a Milano Wanda Nara, agente del bomber argentino per provare a convincerlo ad indossare la casacca azzurra. Maurito continua a ribadire di voler aspettare la Juventus ma il Napoli insiste, sperando che, alla fine, il 26enne attaccante accetti la generosa proposta del club partenopeo, attualmente il più convinto a dargli una chance importante.

Da registrare, infine, la conquista della finale di Coppa d’Africa da parte del Senegal di Kalidou Kuolibaly che, squalificato, non potrà disputare l’ultimo atto del torneo.

SPORTAL.IT | 15-07-2019 07:36