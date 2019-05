Il Napoli blocca Insigne

Il Napoli non cederà Lorenzo Insigne per meno di 100 milioni di euro. Il Mattino ha raccontato i retroscena del vertice di martedì tra il giocatore e Mino Raiola: l'agente italo-olandese non ha dato molte speranze all'attaccante di Frattamaggiore, che vorrebbe cambiare aria.

"Il suo rendimento degli ultimi tempi, gli ha spiegato, non giustifica la richiesta del Napoli che si avvicina ai 100 milioni. Se – la sintesi del pensiero di Mino ripetuta nel faccia a faccia – il club non abbassa il prezzo del cartellino, difficilmente andrà via da Napoli", è quanto scrive Il Mattino. L'idea di Raiola è di mantenere un basso profilo, se non si creeranno i presupposti per un trasferimento.

SPORTAL.IT | 01-05-2019 09:56