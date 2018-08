Il Napoli cade ancora, il Wolfsburg ne fa tre

Ancora una sconfitta per il Napoli in amichevole. Nell’ultimo test prima dell’impegnativo debutto in campionato contro la Lazio, la squadra di Ancelotti è stata battuta per 3-1 a Wolfsburg dalla formazione locale. Indicazioni contrastanti per il tecnico emiliano, chiamato a lavorare su un palleggio ancora troppo lento e su qualche errore di troppo che ha dato vita alle ripartenze dei biancoverdi.

Da registrare anche la difesa, bucata una prima volta da Brekalo al 43’ e poi in due occasioni nell’arco di tre minuti a metà ripresa, quando Albiol ha lasciato troppo spazio allo scatenato svizzero Mehmedi, a segno tra il 71’ e il 74’. Il pareggio del Napoli, firmato da Milik di testa su cross di Mario Rui, è durato solo due minuti, essendo giunto al 24’ del secondo tempo. Debutto stagionale nella ripresa per Mertens.

SPORTAL.IT | 11-08-2018 21:50