Il Napoli c'è: Genoa battuto in rimonta nel diluvio

Il Napoli sfata il 'tabù Genova' conquistando tre punti di platino sul campo dei rossoblù, lo stesso in cui la squadra di Ancelotti alla terza giornata era crollata perdendo 3-0 contro la Sampdoria. Quella notte a Marassi faceva caldo e il tecnico emiliano pagò caro il turnover troppo spinto con cui aveva rivoluzionato la squadra capace nei primi 180’ del campionato di battere Lazio e Milan. Quasi tre mesi dopo la musica in casa azzurra è cambiata del tutto.

Oggi il gruppo a disposizione di Ancelotti è composto da giocatori perfettamente intercambiabili e alla qualità della rosa si affianca il carattere che ha permesso di ribaltare una gara che si era messa in salita, anche per un pizzico di sfortuna. Sfortuna che poi si è accanita con il Genoa, punito allo scadere da una fortuita autorete di Biraschi tra le proteste dei rossoblù per un presunto fallo sul difensore romano.

La panchina di Ivan Juric, appena alla quarta gara della propria terza esperienza alla guida del Grifone, potrebbe scricchiolare durante la sosta, ma sul piano della prestazione il Genoa ha cancellato la giornataccia di Milano contro l’Inter, offrendo una prova simile a quella vista nel recupero della prima giornata contro il Milan, quando i liguri si spensero alla distanza dopo un buon primo tempo. Contro il Napoli a complicare le cose c’ha pensato la pioggia, ancora implacabile su Genova e diventata torrenziale sul finire del primo tempo, costringendo l’arbitro Abisso a sospendere la partita per tredici minuti al 14’ del secondo tempo, con il Genoa avanti grazie al colpo di testa di Kouamé al 20’, dopo una prima parte di gara tutta a favore del Napoli, che aveva colpito il palo con Insigne.

Dopo la sospensione un Genoa già stanco e molto schiacciato ha ceduto alla superiore qualità della squadra di Ancelotti, in difficoltà su un campo molto pesante, ma comunque in grado di sviluppare il proprio gioco, quello che ha portato al pareggio di Fabian Ruiz, tre minuti dopo la ripresa della gara. Lo spagnolo era entrato ad inizio di ripres al posto di Zielinski, deludente, e fuori ruolo, al pari di Milik, che sul finire del primo tempo si era divorato il pareggio, e sostituito da Mertens.

Così, a 30 anni esatti dalla nebbia di Belgrado, Ancelotti ringrazia ancora le condizioni atmosferiche, le stesse che nel 2000 gli costarono lo scudetto alla guida della Juventus a favore della Lazio. Tecnica, cuore e un pizzico di buona sorte: il Napoli non molla la presa sui bianconeri.



SPORTAL.IT | 10-11-2018 23:00