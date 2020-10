Napoli, arrivati i risultati dei tamponi. La decisione del club

Torna a scharirsi il cielo sopra il Napoli : a due giorni dalla clamorosa rinuncia alla trasferta di Torino, con il conseguente forfait nel match contro la Juventus (che potrebbe costare lo 0-3 a tavolino e un punto di penalizzazione in classifica), il club ha ufficialmente annunciato che tutti i tamponi effettuati nella giornata di lunedì sono risultati negativi .

La stessa società partenopea ha poi confermato che la squadra resterà in isolamento a Castel Volturno , all’interno di una struttura alberghiera (dove sarà creata una sorta di ‘bolla’) molto vicina al centro sportivo dove si allenano i calciatori agli ordini di Gennaro Gattuso . In tal modo sarà possibile continuare ad allenarsi rispettando le indicazioni dell’ Asl .

L’isolamento durerà quattordici giorni : durante tale lasso di tempo, i giocatori potranno uscire soltanto per andare allo stadio in occasione del match contro l’ Atalanta , in programma il prossimo 17 ottobre e valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A .

La negatività di tutti i tamponi riporta ottimismo dopo i contagi che hanno colpito, nei giorni scorsi, Zielinski ed Elmas , ma adesso tutta l’attenzione è sulla decisione del Giudice Sportivo . Quest’ultimo dovrebbe emettere la sua sentenza non prima di venerdì , soprattutto se dovesse chiedere un supplemento d’indagini dopo il pre reclamo del Napoli.

L’opzione più probabile resta quella della sconfitta a tavolino con punto di penalizzazione . Una scelta che farebbe scattare l’immediato ricorso, come preannunciato ai microfoni di Radio 1 Rai dal legale del club partenopeo, Mattia Grassani , che aveva poi aggiunto: “Se il giudice sportivo decidesse di dare il 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione al Napoli, lo sport perderebbe un’ occasione importante per dare un segnale diverso”.

