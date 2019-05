Il Napoli costringe al silenzio Carlo Ancelotti

L’assenza dalla sala stampa di Carlo Ancelotti al termine della partita vinta in casa della Spal potrebbe non essere stata casuale e figlia della volontà del tecnico del Napoli di lasciare spazio al proprio vice, il figlio Davide, quasi al termine di una stagione che vede gli azzurri ormai già certi di chiudere al secondo posto.

Secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', infatti, l’ex allenatore del Milan potrebbe non presentarsi più davanti a microfoni e taccuini addirittura fino all’inizio del ritiro estivo di Dimaro, prologo della nuova stagione. Prima e dopo le ultime due partite del campionato contro Napoli e Bologna, allora, potrebbero non esserci più dichiarazioni ufficiali di Ancelotti e il motivo sarebbe da ricondurre al calciomercato.

In vista di una sessione di mercato che dovrebbe vedere il Napoli protagonista, dopo i pochi ritocchi alla rosa effettuati nelle ultime due estati, la volontà della società è infatti quella di evitare di far uscire nomi di giocatori di interesse del club che potrebbero essere “bruciati” nel vortice delle voci di mercato che caratterizzeranno i prossimi tre mesi.

La società sta infatti pianificando da tempo la campagna di rafforzamento e sembra aver già individuato i ruoli chiave da toccare per rendere più competitiva la rosa e provare a colmare il gap dalla Juventus oltre che per fare più strada nelle Coppe.

Già in una delle ultime conferenze, ad esempio, erano girati i nomi di Hirving Lozano e di Kieran Trippier, rispettivamente esterno d’attacco e di difesa del Psv e del Tottenham, avvicinati al Napoli dalla stampa specializzata in vista della prossima stagione. A tal proposito Ancelotti aveva confermato che i due giocatori rientrano nella lista degli elementi seguiti con attenzione dal club, smentendo invece l’interessamento per il cagliaritano Nicolò Barella.



SPORTAL.IT | 13-05-2019 21:28