Il Napoli e l'ipotesi Icardi: Ancelotti dice la sua

Mauro Icardi continua a rappresentare una vera e propria incognita di mercato, con il Napoli che sembra la pista più praticabile per il suo futuro. Ma nel frattempo Carlo Ancelotti frena.

Il tecnico partenopeo si è infatti concesso a 'Tv Luna' al termine della partita pareggiata dai suoi per 3-3 con la Cremonese. E inevitabilmente ha parlato anche dell'attaccante argentino, lasciato in Italia dall'Inter che invece è impegnata in International Champions Cup.

"Nell'arco della mia carriera da allenatore ho avuto la possibilità di allenare grandi centravanti, da Inzaghi a Ibrahimovic. E Icardi è un grande centravanti, ma anche Milik lo è – ha sottolineato Ancelotti -. Parlare in questo momento di Icardi vorrebbe dire sminuire il valore di Milik, cosa che non vogliamo fare. Arriviamo al 31 agosto, poi tireremo la riga. E sono convinto che quel giorno saremo tutti contenti".

Ancelotti non si è negato nemmeno quando si è trattato di paragonare i due giocatori: "Icardi finalizza di più all'interno dell'area, Milik però è più completo". Un'analisi tattica che non sbroglia la matassa e non chiarisce le intenzioni del tecnico del Napoli a proposito dell'eventuale arrivo di Maurito.

Chi è stato promosso senza riserve è invece Elmas, ultimo arrivato in casa partenopea e per la prima volta in campo proprio contro la Cremonese: "Si tratta di un acquisto che con lo staff tecnico e la società abbiamo voluto fortemente. Il nostro centrocampo è di alto livello, ma mi aspetto che ne migliori ulteriormente la qualità", è il giudizio di Ancelotti.

E James Rodriguez? "Un giocatore in grado di giocare nella sua posizione potrebbe aiutarci molto sia in fase di finalizzazione che nei passaggi filtranti verso le punte". Insomma: il colombiano piace. Per Icardi bisognerà aspettare per sciogliere il rebus.

SPORTAL.IT | 24-07-2019 22:11