Il Napoli e quel record pericoloso da evitare

Reduce dall’aver ipotecato il passaggio del turno in Europa League il Napoli sembra essersi ritrovato, avendo fatto rivedere il gioco rapido e brillante che lo ha contraddistinto negli ultimi anni e candidandosi come una delle favorite per la vittoria finale del trofeo (lo stesso ex Maurizio Sarri ha detto di non voler affrontare il Napoli in un prossimo eventuale turno degli ottavi di finale). Prima però c’è la gara di campionato contro il Torino, con un primato negativo che si spera di evitare.

Spalti vuoti – Indubbiamente il fascino della Serie A per i tifosi partenopei non può essere quello dello scorso anno e i motivi vanno ricercati nel fatto che a detta quasi di tutti la posizione in classifica della squadra di Carlo Ancelotti sembra già segnata. Juventus troppo lanciata verso lo scudetto e praticamente imprendibile ed inseguitrici altrettanto lontane: secondo posto in cassaforte. Finora per la sfida contro un altro ex, Walter Mazzarri, sono stati venduti poco più di undicimila biglietti, che sommati agli abbonati fanno quasi sedicimila. Il primato negativo registrato contro la Sampdoria (poco meno di ventimila) rischia di essere battuto.

Ciro pensaci tu – Per riuscire a portare a casa i tre punti l’allenatore partenopeo si affiderà a Dries Mertens, tenuto a riposo in coppa e pronto a sfoderare i suoi dribbling ubriacanti domenica sera alle 20.30 al San Paolo. Assieme a lui dovrebbe ritrovare una maglia da titolare anche Diawara, che giocherà al fianco di uno tra Allan e Fabian Ruiz.

SPORTEVAI | 16-02-2019 09:39