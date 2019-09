Il Napoli fa paura, la Roma vince in extremis con Dzeko

Il Napoli travolge per 4-1 il Lecce in una delle partite del pomeriggio valida per la quarta giornata di serie A. La squadra di Ancelotti vince grazie alle reti di Llorente (doppietta), Insigne e Ruiz, e sale al terzo posto in classifica a 9 punti, subito dietro alla capolista Inter e alla Juventus. Inutile per il Lecce la rete su rigore di Mancosu.

Vittoria più sofferta invece per la Roma di Garcia, che si impone per 2-1 a Bologna: a Kolarov (punizione), risponde Sansone in avvio di ripresa. Nel finale espulso Mancini, al 93′ Dzeko segna il gol partita di testa su assist di Pellegrini. Polemiche rossoblu per un presunto fallo su Santander. In classifica i giallorossi sono quarti a 8 punti, la squadra di Mihajlovic è quinta a sette.

Nell’ultima partita delle 15, la Sampdoria affonda il Torino per 1-0: è Gabbiadini a segnare la rete della vittoria al 56′. I doriani ottengono i primi tre punti della stagione.

Serie A, i risultati

Bologna-Roma 1-2

49′ Kolarov (R), 54′ rig. Sansone (R), 93′ Dzeko (R)

Lecce-Napoli 1-4

28′ Llorente (N), 40′ rig. Insigne (N), 52′ Ruiz (N), 61′ rig. Mancosu (L), 82′ Llorente (N)

Sampdoria-Torino 1-0

56′ Gabbiadini (S)

SPORTAL.IT | 22-09-2019 16:20