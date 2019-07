Il Napoli fa un favore al Barcellona

L’arrivo di Giovanni De Lorenzo ha fatto da apripista alla partenza da Napoli di Elseid Hysaj. L’esterno difensivo albanese è pronto a dire addio alla maglia azzurra dopo quattro stagioni, tre delle quali con Maurizio Sarri in panchina.

Il neo-tecnico della Juventus non ha però intenzione di portare con sé l’ex Empoli anche in bianconero, così Hysaj è a un passo dal trasferimento all’Atletico Madrid, come riportato da 'La Repubblica'.

L’affare farebbe tra l’altro comodo anche al Barcellona, che si era sentito chiedere dai Colchnoeros Nelson Semedo nell’affare Griezmann, dichiarando però il portoghese incedibile.

Simeone trova così con Hysaj il sostituto del partente Juanfran.

SPORTAL.IT | 10-07-2019 22:54