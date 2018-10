Il Napoli fissa il prezzo per Koulibaly

Il Napoli ha fissato il prezzo per Kalidou Koulibaly. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, il dirigente blaugrana Ariedo Braida è stato avvistato al San Paolo per la sfida di Champions League contro il Liverpool. Gli azzurri chiedono però per la cessione del loro difensore, che ha annullato Salah mercoledì, non meno di 65 milioni di euro.

A confermare l'interesse dei catalani l'ex agente Bruno Satin: "Kalidou può giocare in qualsiasi squadra, che sia Barcellona Real Madrid o Bayern Monaco – ha detto a Radio Crc – Ha rinnovato da poco il suo contratto. Stiamo vedendo che Piqué non sta attraversando un bel periodo di forma al Barcellona. A Braida piace? Sì , questo è sicuro. Ne abbiamo parlato mercoledì al San Paolo, poi ci saranno altri fattori che dovranno valutare. Quanto vale Kalidou? È forte e molto rapido. Ha imparato tanto da tutti gli allenatori con cui ha lavorato. Da quelli del Belgio, da Benitez, da Sarri. Dovete riconoscere tutti che da quando l’ha comprato dal Genk per per 8 milioni, ha rifiutato offerte importanti. Perché Koulibaly mi ha lasciato? Purtroppo ti può sembrare strano, ma non è stata una decisione sua. Ha avuto pressioni dalla sua famiglia. Amico di Kalidou? Sì mi ha invitato a mangiare dopo la partita mercoledì".

