Il Napoli già cala il primo colpo: arriva Di Lorenzo

Il campionato è appena finito e all'indomani dal fischio finale delle ultime partite di serie A, già il Napoli piazza il primo colpo in ottica 2019-2020.

Si tratta di Giovanni Di Lorenzo, una delle rivelazioni della stagione appena conclusa, in cui si è affermato con la maglia dell'Empoli. Il giovane terzino non ha fatto in tempo a digerire la retrocessione dei toscani che già si è ritrovato catapultato in una delle big del campionato: le due società azzurre si sono infatti accordate per il passaggio del laterale azzurro alle pendici del Vesuvio per una cifra di 10 milioni.

Nuovo affare dunque sull'asse tra Napoli e Empoli, con i campani che già avevano ingaggiato nel recente passato altri due terzini esplosi nella squadra presieduta da Fabrizio Corsi: Elseid Hysaj e Mario Rui.

SPORTAL.IT | 27-05-2019 23:12