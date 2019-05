Il Napoli guarda in casa Real Madrid

Il Napoli sembra aver imposto a Carlo Ancelotti uno strano e prolungato silenzio stampa, destinato a durare fino all’inizio del ritiro estivo di Dimaro. Motivo, evitare di dover rispondere a domande sul mercato che verrà e in particolare di far uscire nomi di giocatori che interessano realmente alla società, ma la cui quotazione di mercato potrebbe pericolosamente innalzarsi dando vita a quelle aste mai amate dal presidente De Laurentiis.

Non a caso, nei giorni scorsi qualche nome era uscito, come quello del difensore esterno del Tottenham Kieran Trippier e dell’attaccante messicano del Psv Hirving Lozano. Ancelotti aveva ammesso in conferenza stampa che i due giocatori rientrano nella “lista della spesa” degli azzurri, scatenando le inevitabili reazioni degli agenti dei giocatori e degli altri club interessati, oltre che di quelli proprietari dei cartellini.

Adesso ecco spuntare un altro nome accostato alla società di De Laurentiis, quello di Theo Hernandez, difensore classe ’97 di proprietà del Real Madrid, ma nell’attuale stagione in prestito alla Real Sociedad. Il giocatore interessa per la giovane età e per la duttilità di cui è in possesso e che gli permette di agire da terzino sinistro e da difensore centrale.

Un profilo appetibile quindi per il Napoli del futuro, che punterà ancora su giovani da scoprire e valorizzare oltre che su giocatori già formati. La conferma dell’interesse del Napoli per Hernandez, peraltro fratello del più famoso Lucas, campione del mondo 2018 e fresco di ufficializzazione del trasferimento dall’Atletico Madrid al Bayern Monaco nella prossima stagione, viene direttamente dall’agente Manuel Garcia Quilòn, vecchia conoscenza del presidente De Laurentiis in quanto agente anche di Albiol e Callejon oltre che dell’ex tecnico azzurro Rafa Benitez: "Al Napoli piace, l'interesse è reale", ha detto, rivelando di non essere a conoscenza di un eventuale contatto già avvenuto tra il Napoli ed il Real Madrid.

SPORTAL.IT | 15-05-2019 21:23