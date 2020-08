Il Napoli ha le mani su Sokratis

Sokratis Papastathopoulos potrebbe tornare in Italia dopo 9 anni. Il difensore greco, ex Genoa e Milan, secondo quanto riporta la Rai avrebbe trovato l’intesa con il Napoli sulla base di un ingaggio da 2,5 milioni di euro per tre anni.

Il club di De Laurentiis verserà per il 32enne ellenico 4,5 milioni di euro nelle casse dell’Arsenal, il club in cui ha militato nelle ultime due stagioni. Sokratis ha vestito in carriera anche le maglie di Aek Atene, Werder Brema e Borussia Dortmund.

OMNISPORT | 31-08-2020 11:05