Il cartellino di David Ospina appartiene ora al Napoli. Il club azzurro ha versato 4 milioni di euro nelle casse dell'Arsenal per riscattare il giocatore colombiano, arrivato la scorsa estate. Lo riporta Sky.

Ospina, titolare fisso in Champions League, ha disputato 24 partite di campionato, e in questa stagione è stato in concorrenza con Meret e Karnezis.

SPORTAL.IT | 16-06-2019 14:03