Il Napoli lo segue ma lui flirta col Milan: l'indizio è social

I primi ad accorgersi di lui erano stati i rossoneri: nello scorso gennaio sembra che il Milan avesse un principio di accordo con gli agenti di Szoboszlai e anche con i dirigenti del Salisburgo. Un affare che si sarebbe concluso per circa 22 milioni di euro. Operazione guidata da Zvonimir Boban. L’ex dirigente del Milan aveva accelerato per portare subito Szoboszlai in maglia rossonera a metà stagione ma non ci riuscì in extremis. Ora l’ungherese classe 2000 è entrato anche nel mirino del Napoli.

Szoboszlai è un pallino di Rangnick

Il giocatore però non piace solo a Boban, anche Rangnick – candidato numero 1 a sedere sulla panchina del Milan nella prossima stagione – stravede per lui e spinge per portarlo in rossonero e si preannuncia un duello di mercato accesissimo.

A chi somiglia Szoboszlai

Per alcuni Szoboszlai somiglia a Milinkovic Savic, per altri a Toni Kroos e lui stesso ha detto di ispirarsi a Pogba, tanto per completare il quadro. Per capire cosa sappia fare basta vedere l’ultima sua gara con il Salisburgo sul campo dello Sturm Graz nella 25^ giornata della Bundesliga austriaca.

Szoboslzai segna in tutti i modi

Nel 5-1 del Salisburgo il talento ungherese ha segnato una tripletta in soli 45′: una punizione a giro per lo 0-1 al 7′, un inserimento e tiro di sinistro al 9′ e al 42 con un destro rasoterra dal limite dopo aver scartato un avversario con una ruleta da applausi.

L’ungherese ha esordito a novembre 2018 , dopo aver fatto pratica nel Liefering, la seconda squadra del Salisburgo. Ha chiuso la stagione scorsa con 3 goal e 4 assist in 16 partite ma quest’anno – inizialmente in coppia con Haaland – è esploso. Il Napoli lo ha visto anche da vicino nel doppio incrocio della fase a gironi di Champions League, ma lui sembra flirtare col Milan.

Lo scambio di messaggi social tra Szoboslai e Leao

Proprio dalla Milano rossonera sono arrivati dei complimenti che non passano inosservati. Al post del talento ungherese su Instagram, che ha definito “speciale” la tripletta allo Sturm Graz, ha risposto l’attaccante del Milan Rafael Leao: “Come sempre” il suo commento, accompagnato da con due fiamme. La contro-risposta non si è fatta attendere: una fiamma e un’emoticon con due occhi che osservano.

Non è la prima volta che i due si scambiano emoticon e messaggi via social: era già successo dopo la vittoria per 5-0 del Salisburgo in finale di Coppa d’Austria contro il Lustenau. Allora Leao aveva commentato il post di festa su Instagram del nazionale ungherese con una faccina “innamorata”, con replica di Szobozslai con cuore rosso e fiammeggiante.

SPORTEVAI | 11-06-2020 10:56