Il Napoli non mette pressione a Inter e Juve: solo 0-0 a Torino

Torino-Napoli finisce 0-0 e in questo modo i partenopei non riescono a mettere paura a Inter e Juventus, impegnate nello scontro diretto tra prima e seconda a San Siro. Gli azzurri salgono solo a quota 13 punti in classifica, a -3 anche dall'Atalanta e con Beneamata e Vecchia Signora che rimangono a distanza di sicurezza. Non solo: se infatti il Napoli fa la partita nelle prime fasi della sfida di Torino, il finale è quasi tutto di marca granata.

Ancelotti fa di nuovo ruotare gli uomini a sua disposizione in attacco, scegliendo Lozano e Mertens di punta con Insigne di nuovo in campo e schierato largo sulla fascia dopo la tribuna di Genk in Champions League. Dall'altra parte Mazzarri piazza al fianco di Belotti l'ex Verdi, e proprio quest'ultimo si rivelerà tra i più pericolosi dei suoi.

Il primo squillo della partita è un'iniziativa centrale di Luperto, titolare per le tante assenze nella retroguardia partenopea: il difensore apre per Fabian Ruiz, che impegna Sirigu. Dall'altra parte è Rincon che recupera un pallone a metà campo e lo serve per Verdi: il suo sinistro è largo di poco.

Al 28' si accende quindi Mertens, che da posizione defilata sulla destra cerca il gol che gli permetterebbe di raggiungere Maradona con uno splendido pallonetto: alto. Prima dell'intervallo, quindi, Ansaldi esalta Meret e sulla ribattuta Verdi conclude ancora fuori.

Ripresa favorevole al Torino per almeno mezz'ora: Meret blocca in due tempi il colpo di testa di Rincon, poi esce con grande puntualità sui piedi di Verdi. C'è anche un tentativo di rovesciata da parte di Belotti, così Ancelotti cambia tutto: Callejon e Llorente prendono il posto di Lozano e Insigne.

Proprio Llorente di testa sfiora il vantaggio per gli ospiti, ma alza troppo la mira. Ci riprova quindi quando il 90' si avvicina sempre più, ma il gol non arriva. Anzi, chi pressa negli ultimi secondi è di nuovo il Torino: è Manolas a evitare guai chiudendo su Iago Falque.

E il Napoli si ritrova a guardare la sfida tra Inter e Juventus più lontana del previsto dalle due rivali.

SPORTAL.IT | 06-10-2019 20:10