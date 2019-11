Il Napoli non sa più vincere, i tifosi trovano i colpevoli

Un pareggio che muove la classifica ma che rimanda ancora il successo per la squadra di Carlo Ancelotti. La vetta della classifica è oramai andata ma di questo passo anche la Champions League è a rischio e lo sanno bene i sostenitori partenopei che in rete esprimono tutta la loro delusione, indirizzandola più che altro verso la voglia di vincere della squadra rispetto a quella che era in precedenza.

Troppo piccoli – Non ha convinto l’assenza di un ariete, secondo i tifosi nonostante la rete sia stata confezionata da Insigne e Lozano non si può prescindere da un centravanti di peso. Su Twitter si leggono commenti del tipo “L’uomo d’area ci vuole. Mancava Milik e se Llorente non gioca in queste circostanze allora che cavolo lo abbiamo preso a fare?” e anche dal tono più acceso come “Ancelotti oramai non ci sta capendo più niente. Era meglio cacciarlo prima della sosta”.

Quella chance – Più che critiche sulla prestazione invece riceve lamentele per un singolo episodio Lorenzo Insigne: nel pareggio per 1-1 col Milan pesa come un macigno l’occasione del numero 24 partenopeo, che all’ultimo minuto del primo tempo ha calciato addosso a Donnarumma quando ero tutto solo. “No Lorenzo, non ci sono alibi. Là devi segnare!” è un commento che riassume bene l’animo dei napoletani. Positive invece le recensioni di Elmas, giudicato dai tifosi propositivo e meno lento rispetto a Fabian Ruiz che rallenterebbe troppo la manovra.

SPORTEVAI | 23-11-2019 20:03