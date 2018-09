Il Napoli non sfonda, Champions in salita

È amaro il ritorno in Champions League di Carlo Ancelotti. Poco meno di un anno dopo l’ultima partita europea sulla panchina del Bayern Monaco, il tecnico emiliano debutta in campo europeo alla guida del Napoli con un modesto 0-0 sul campo della Stella Rossa. Risultato modesto sia in assoluto, sia alla luce del gioco mostrato dagli azzurri, padroni del campo a livello di possesso palla, ma incapaci di tradurre il dominio in occasioni da rete.

Nulla di nuovo insomma rispetto a quanto visto nella partita contro la Fiorentina, decisa da un gioiello di Insigne, il più pericoloso anche a Belgrado (palo), ma discontinuo come tutta la squadra, che conferma le difficoltà nel passare dal calcio di Sarri a quello di Ancelotti. E adesso il girone è tutto in salita perché le altre avversarie si chiamano Liverpool e Psg, che si sono affrontate nello scontro diretto vinto dagli inglesi per 3-2 all'ultimo respiro.

Il primo impatto con il “Marakana” è quello previsto. Un muro assordante di tifosi biancorossi accoglie i giocatori di Ancelotti, che opta per una sorpresa in formazione con Fabian Ruiz al debutto assoluto in regia al posto di Hamsik, ancora bocciato. Gli azzurri, in campo con una strana maglia con inserti gialli, esprimeranno un marcato predominio territoriale durante tutti i primi 45 minuti, ma senza l’intensità necessaria per aprire la cassaforte di una squadra che cerca di difendersi in modo non troppo passivo, aggredendo molto, ma i cui giocatori stazionano comunque sempre dietro la linea della palla. Ne consegue che mentre Ospina è inoperoso, Borjan non debba fare miracoli, limitandosi a respingere con i piedi un tentativo di Milik, perché la manovra del Napoli è spesso troppo lenta e prevedibile. Il resto lo fa la sfortuna sul gran tiro di Insigne, che centra il palo.

Nella ripresa quella che era una superiorità diventa un vero e proprio dominio. La Stella Rossa abbassa il baricentro perché il serbatoio delle energie si svuota progressivamente, ma il Napoli non riuscirà a trovare il modo per abbattere il muro. Non che gli azzurri facciano molto e sfoggino tante idee, anche dopo l’ingresso di Mertens per un Allan deludente. Il belga andrà vicino al gol colpendo l’esterno della rete su cross di Callejon, che poi lascerà spazio ad Ounas. Neppure l’ingresso di Hamsik e il passaggio definitivo al 4-2-4 spaventano più di tanto la Stella Rossa, che riesce anzi ad alleggerire di tanto in tanto la sterile pressione degli avversari e chiude tra gli applausi.

SPORTAL.IT | 18-09-2018 23:00