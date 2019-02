Il Napoli non sfonda il muro: il Toro fa un favore alla Juve

Il Napoli non riesce a scuotersi dal torpore che, con rare eccezioni, sembra averlo avvolto nel 2019. La luce nella squadra di Ancelotti pare essersi spenta dopo la sconfitta contro l’Inter a Santo Stefano e allora, sfumata la Coppa Italia, anche la rincorsa alla Juventusè ormai utopia dopo lo 0-0 casalingo contro il Torino dell’ex Walter Mazzarri, imbattuto al San Paolo come nella scorsa stagione. I granata, che salgono a 35 punti restando in corsa per un posto in Europa League, fanno quindi un favore ai cugini, che ora vantano 13 punti di vantaggio sul Napoli.

La prima in campionato dopo la partenza di Hamsik inizia piano per la squadra di Ancelotti, che non forza per prendere le misure a un Torino sceso in campo con la chiara intenzione di portare a casa un punto. Così appena i meccanismi offensivi degli azzurri iniziano a girare, parte quello che sarà di fatto un assedio con la squadra di Mazzarri a barcollare in trincea. Il Napoli dà il meglio di sé nella parte centrale della frazione, creando occasioni in serie: Insigne prima calcia fuori a giro poi si divora il vantaggio sprecando a tu per tu con il comunque ottimo Sirigu su invito di Malcuit. Anche Milik, pur molto mobile e nel vivo del gioco, ha le polveri bagnate, così il Toro arriva tutto intero all’intervallo.

La musica non cambia nel secondo tempo, giocato interamente nella metà campo del Torino, anzi negli ultimi metri davanti alla porta di Sirigu. Ci provano in sequenza Fabian Ruiz e Milik, che sbattono ancora contro i guantoni del portiere granata. A Mazzarri allora non basta puntare sulla freschezza di Meitè a centrocampo, anche perché il cambio tra Berenguer e Baselli abbassa ulteriormente il baricentro dei granata, salvati però dal palo colpito da Insigne al 75'. Nel finale rosso ad Allan, tolto poi dall'arbitro che aveva attribuito al brasiliano un fallo di Malcuit su Belotti.

Nel resto del programma domenicale della 24a giornata a farla da padrone era stata la seconda vittoria consecutiva dell’Inter senza Icardi: contro la Sampdoria hanno deciso i gol di D’Ambrosio e Nainggolan dopo il momentaneo pareggio di Gabbiadini. I nerazzurri ristabiliscono quindi le distanze dal Milan e allungano in ottica quarto posto, in attesa di Roma-Bologna. Perde quota la Lazio, rimontata dal Genoa, mentre in zona salvezza respirano Empoli e Udinese grazie alle vittorie su Sassuolo e Chievo.



SPORTAL.IT | 17-02-2019 22:35