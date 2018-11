Il Napoli pensa al riscatto di Ospina

Arrivato a Napoli dove tutti dicevano che sarebbe diventato il secondo di Meret, complice l’infortunio del giovane collega, David Ospina è uno dei titolarissimi dei partenopei.

Attraverso delle ottime prestazioni, l’ex portiere dell’Arsenal, ha ottenuto diversi attestati di approvazion sia dalla stampa che dai tifosi, ma quelli più importanti sono quelli arrivati dalla società e da Carlo Ancelotti.

Intervistato da Radio Marte, il padre Hernan ha dichiarato: “Ha avuto un ottimo impatto in questa prima parte di stagione. Sento dire da diverse parti che il Napoli vuole riscattarlo anche prima di raggiungere le presenze stabilite con l’Arsenal (30, ndr). Lui è felice, ha un bel contratto e insieme alla squadra sta facendo molto bene. Per sfortuna c’è una grandissima squadra come la Juventus, ma visto come gioca il Napoli meriterebbe il primo posto. Sta vivendo un gran momento. Noi pensiamo possa diventare uno dei migliori portieri del mondo, questa è la nostra speranza”.

SPORTAL.IT | 16-11-2018 22:45