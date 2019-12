Il Napoli precipita: ancora una sconfitta. Mihajlovic esulta

Il Napoli precipita in campionato: la squadra di Ancelotti, che in serie A non vince dallo scorso 19 ottobre, ha perso per 2-1 al San Paolo contro il Bologna nel primo posticipo domenicale della quattordicesima giornata di serie A. Skov Olsen e Sansone ribaltano nel secondo tempo la rete di Llorente: ora gli azzurri sono settimi a -5 dalla zona Champions.

Esulta invece Sinisa Mihajlovic, costretto a casa per la malattia, che nella conferenza stampa di alcuni giorni fa aveva detto di aspettarsi una reazione della squadra in un momento complicato. I suoi ragazzi l'hanno accontentato: ora in classifica i rossoblu sono risaliti al dodicesimo posto a quota 16 punti.

Napoli in pressione fin dai primi minuti: in avvio Ruiz e Insigne si fanno minacciosi dalle parti di Skorupski, al 16' Lozano si vede annullato un gol per fuorigioco. I campani gestiscono il possesso palla e l'iniziativa, gli emiliani sono insidiosi a fiammate: al 32' Dzemaili in girata fa venire i brividi ad Ospina. Al 41' il Napoli passa: ripartenza veloce dei partenopei, Insigne di destro impegna Skorupski, la respinta trova pronto Llorente che da pochi passi trova l'1-0. Poco dopo azzurri ancora pericolosi con Lozano, che spedisce fuori di poco il pallone del possibile 2-0.

Il Napoli parte meglio ad inizio ripresa, ma alla prima occasione gli ospiti pareggiano: Koulibaly respinge di testa una conclusione di Sansone, la palla è raccolta da Skov Olsen che ribadisce in rete. Ancelotti dà spazio a Mertens, ma a sorpresa è il Bologna a passare in vantaggio: all'80' Maksimovic perde palla, Dzemaili pesca in area Sansone che non lascia scampo ad Ospina.

La reazione degli azzurri è confusa e inefficace: tanti gli errori di precisione. Ancelotti opta per l'ingresso di Younes e toglie una punta, Lozano. Nel finale Llorente trova la rete del 2-2, ma il Var annulla per fuorigioco dello spagnolo.

