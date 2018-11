Il Napoli prepara il colpo a costo zero

Il Napoli monitora la situazione di Iker Muniain.

L’esterno offensivo dell’Atletico Bilbao è in scadenza di contratto a giugno 2019 e, secondo indiscrezioni, avrebbe già rivelato alla società di non voler rinnovare l’accordo. Tuttosport racconta di un contatto tra il direttore sportivo Giuntoli e il padre del calciatore, suo procuratore. L’intento del club di De Laurentiis sarebbe quello di far firmare al giocatore un preliminare da depositare poi a febbraio.

Se il Napoli non riuscisse a trovare l’accordo con lo spagnolo, è già pronta l’alternativa: Christian Michael Kouamè del Genoa.

