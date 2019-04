Il Napoli rinvia la festa scudetto, gli juventini ringraziano

Niente festa scudetto sul divano, il Napolirispetta il pronostico e rinvia le celebrazioni per l’ottavo tricolore di fila della Juventus a sabato prossimo. Delusione? No. Sui social, anzi, i tifosi della Vecchia Signora sembrano quasi compiaciuti: potranno festeggiare il titolo in casa all’Allianz Stadium contro la Fiorentina.

I ringraziamenti – Su Twitter c’è chi ironizza dopo il comodo 3-1 del Napoli al Bentegodi: “Questo Chievo imbottito di giovani sta falsando la corsa scudetto”. E c’è invece chi si prodiga in ringraziamenti: “Grazie di cuore Napoli. Grazie mille per non averci fatto il bruttissimo dispetto di festeggiare in tono minore, in salotto, lo scudetto numero 37, l’ottavo consecutivo. È stato un gesto di profonda sensibilità e grandissima umanità. A buon rendere”.

Manifesta superiorità – C’è anche chi prova ad ammortizzare la delusione con manifestazioni di superiorità: “Non so a voi, ma a me questa cosa di decidere come, dove, quando, con chi vincere lo scudetto fa godere come un ermellino. Rende magnificamente idea di come abbiamo soggiogato e ammansito la concorrenza dei nostri umili sottoposti. Muti, e in silenzio”. Appuntamento a sabato prossimo allo Stadium per la festa, insomma. Forse.

SPORTEVAI | 14-04-2019 20:15