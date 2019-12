Il Napoli riparte da Gattuso: i dettagli del contratto

L’era di Carlo Ancelotti al Napoli è terminata anzitempo. Con un comunicato ufficiale, la dirigenza del club azzurro ha reso noto l’esonero del tecnico, esattamente tre ore dopo il successo sul Genk che è valso il pass per gli ottavi di finale di Champions League.

Il Napoli riparte da Rino Gattuso. L’ex tecnico del Milan è atteso nel capoluogo campano per firmare il contratto che lo legherà al Napoli. Secondo Sky Sport, l’accordo è sulla base di 18 mesi ma con delle peculiarità ben precise.

Rino Gattuso, per conquistare il rinnovo automatico per la prossima stagione, dovrà conquistare un posto nella Champions League 2020/21. Un obiettivo non semplice, considerato che gli azzurri, al momento, sono settimi, a -8 dal quarto posto.

Sempre secondo Sky Sport, Rino Gattuso porterà a Napoli un suo personale staff tecnico. L’unico a restare della “vecchia guardia” dovrebbe essere Alessandro Nista, già presente durante l’era partenopea di Massimo Sarri.

Con il clamoroso cambio alla guida tecnica del Napoli, da capire cosa accadrà ora anche a livello di scelte di mercato. Le posizioni più delicate restano quelle di Driex Mertens e José Maria Callejon, entrambi in scadenza di contratto a giugno.

Difficile che possa arrivare Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è legato da una profonda amicizia con Carlo Ancelotti. L’esonero del tecnico, di fatto, dovrebbe aver azzerato le possibilità di un approdo del 38enne bomber al Napoli.

Oltre a scuotere la squadra e trovare il modo di recuperare terreno in campionato, Ringhio sarà chiamato a prendere delle decisioni importanti a livello di rosa. Il mercato di gennaio è alle porte, il Napoli è pronto a cambiare volto, da tutti i punti di visti.

