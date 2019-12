Il Napoli riparte da Zielinski: rinnovo vicino

C'è aria di grandi cambiamenti in casa Napoli in vista della prossima stagione, ma tra i giocatori destinati a cambiare aria non dovrebbe esserci Piotr Zielinski.

Pur avendo disputato finora un campionato ben inferiore a quanto mostrato negli anni passati, il polacco sembra continuare a rappresentare una certezza per la società azzurra. Secondo quanto suggerito da 'Sky Sport', infatti, per lui potrebbe essere già pronto un nuovo contratto, con scadenza estesa dal 2021 al 2024.

L'intesa tra il club e l'agente del giocatore sarebbe già vicina, con Gattuso che si ritroverebbe quindi una certezza in più nel cuore di un centrocampo alla ricerca di nuovi equilibri dopo le difficoltà delle scorse settimane.

SPORTAL.IT | 19-12-2019 23:21